L'Iraq ha scelto Baghdad Messi come suo candidato agli Oscar 2025. Il film, che racconta la storia di un bambino che sogna di diventare calciatore nonostante le avversità della guerra, ha commosso il pubblico e la critica internazionale.

TRAMA: Hamoudi, un ragazzino di 11 anni con una grande passione per il calcio, vede il suo sogno infrangersi a causa di un attentato che lo priva di una gamba. Nonostante le avversità, la sua determinazione a diventare un calciatore professionista come Messi lo spinge a lottare per superare ogni ostacolo.

Nonostante i numerosi tentativi, l'Iraq è ancora in attesa della sua prima nomination agli Oscar.