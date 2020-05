La Russia di Putin è ormai senza alcun dubbio la nazione che negli ultimi giorni sta crescendo maggiormente nella classifica dei paesi con più contagi al mondo. Il ''miracolo russo'', quello che all'inizio dell'epidemia aveva destato stupore e ammirazione sembra ormai un lontano ricordo. Pian piano infatti si è capito che il basso indice di contagio in Russia dopo lo scoppio della pandemia era dovuto probabilmente ad un netto ritardo con il quale sono state prese le decisioni e le misure di isolamento sociale.

Secondo il governo russo ad oggi il paese di Putin è quello che ha fatto più tamponi al mondo, addirittura più degli Usa che pure stanno passando settimane terribili in termini di contagi e decessi da coronavirus.

Insomma la Russia aumentando i tamponi ha ''avviato'' ad una crescita esponenziale i contagi da Covid19. In pochissimi giorni la Russia ha raggiunto e scavalcato l'Italia in termini di contagi e molto probabilmente nei prossimi giorni distaccherà anche Spagna e Regno Unito, consolidando purtroppo il secondo posto in questa triste e drammatica classifica.

C'è però una cosa positiva in Russia. I decessi rimangono molto bassi e questo è dovuto al sistema sanitario russo che gode di un numero di medici, infermieri, operatori sanitari e ospedali tra i più elevati rispetto a qualsiasi altro paese al mondo su base pro capite.

Intanto il presidente Vladimir Putin ha annunciato che dal 12 maggio saranno allentate alcune misure di contenimento. La situazione economica, al netto del basso costo del petrolio infatti sta diventando insostenibile anche in Russia con milioni di persone che riceveranno nei prossimi mesi sussidi per cercare di resistere in questo periodo di difficoltà.