Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in tutto il mondo ha superato la soglia dei 2,2 milioni, mentre è stato di quasi 102 milioni il numero delle persone contagiate.

Il bilancio complessivo delle vittime da Covid-19 aveva superato quota 2 milioni già lo scorso 15 gennaio , quando il totale dei contagi era di oltre 93 milioni.

Pertanto, negli ultimi 15 giorni, sono state registrate oltre 200mila nuove vittime e oltre nove milioni di nuovi casi.

In base ai dati delle ultime due settimane, sono 35 i Paesi nel mondo in cui si registra una ripresa delle infezioni. Per quanto riguarda i Paesi con la maggiore mortalità da Covid, nell'ordine troviamo Stati Uniti, Messico, Brasile, Regno Unito e Germania.