Marzia Spano è una cantante. Nasce a Copertino il 28 giugno 2007. Inizia a cantare per imparare le canzoni che più le piacevano, ben presto quel gioco diventa un sogno e un'aspirazione per il futuro.

Comincia a frequentare lezioni di canto quando, nel 2021, incontra un professore di musica che la prepara per partecipare ad un concorso di Verona, "Scuole in Musica", in cui si aggiudica il primo posto con le canzoni "Underdog" e "La notte".

Oggi, studia al liceo linguistico di Nardò e frequenta regolarmente una scuola di canto con cui ha già partecipato ad altri due contest aggiudicandosi il 3^posto e il Premio di Miglior Interpretazione. Il suo brano cavallo di battaglia s'intilola "HURT", di Christina Aguilera.



