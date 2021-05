ANIMALIA

A Lodi , in mostra le riflessioni di quarantotto artisti contemporanei sul rapporto tra genere umano e universo animale.

LODI - Dal 29 aprile al 23 maggio, Bipielle Arte apre al pubblico un'esposizione dedicata alle riflessioni di quarantotto artisti contemporanei sul rapporto tra genere umano e universo animale. Sono previste visite guidate domenica 9, sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23 maggio, alle ore 16,30 e alle ore 17,30.

La mostra può essere visitata solo con appuntamento.



Per prenotazioni:

[email protected]

Bipielle Arte – tel. 0371 580351 negli orari di apertura della sala: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19 Sabato, Domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

Fondazione Banca Popolare di Lodi – tel. 0371 440711 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 16.



ANIMALIA

a cura di Renato Galbusera, Francesca Vitali Boldini, Mario Quadraroli, Mario Diegoli

L’attuale devastante pandemia che sta coinvolgendo il mondo mette ancora una volta, drammaticamente, in evidenza la centralità e la delicatezza del rapporto umanità/animali.

Emblematicamente i luoghi originari del Covid-19 sembrano essere “mercati umidi”, macelli: i luoghi dove più marcatamente appare evidente la visione distorta di tale rapporto.

Sopravvivenza del genere umano, salvaguardia del Pianeta, cura dell’ambiente che gli allevamenti intensivi minacciano in grandissime aree, sono tematiche strettamente connesse che dovrebbero ispirare una modifica della visione e dell’approccio culturale alla gerarchia fra tutte le diverse specie che condividono lo spazio del Pianeta, che oggi è ispirata alla scala che vede l’uomo sulla cima e, a scendere, le diverse famiglie animali, oggetti privi di diritti.

L’arte visiva in tutte le epoche si è fatta interprete di grandi sentimenti collettivi: nel corso del XX secolo accompagnando i grandi movimenti di liberazione dei popoli del mondo, contro la guerra, per la giustizia sociale e la parità di genere. Oggi sostenendo la diffusa sensibilità per le tematiche del rapporto con il mondo animale e dell’ambiente.

In questo contesto si propone ANIMALIA, collegandosi idealmente ad altre importanti iniziative mosse dallo stesso sentimento.

La mostra è inserita nella rassegna Naturarte – Percorsi Artistici nel Lodigiano ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Le Belle Arti APS – Progetto Artepassante di Milano.