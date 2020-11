"Hands Up Everybody", la super hit dei dj producer italiani Pain & Rossini, torna in un nuovo pacchetto di remix pubblicati ancora da Motivo. Il 20 giugno 2020 era uscito il primo remix package, i tre nuovi remix escono il 6 novembre. Sono quello di Gabry Venus, quello di Dan:Ros e la dub di Stefano Pain, Tava (Gianluca Tavani) e Danilo Rossini.

Il progetto Pain & Rossini, Stefano Pain & Danilo Rossini, entrambi dj / producer piemontesi, nasce nell'ormai lontano 2005. "Hands Up Everybody" è uno dei loro più grandi successi, supportata tra gli altri da Radio Deejay grazie ad Albertino e da Radio 105 (diventò la sigla ufficiale dello Zoo, il celebre programma di Marco Mazzoli e la sua crew).

E' ancora oggi una vera club hit, presente in tutte le più importanti compilation sul mercato, al vertice delle classifiche dance in tutta Europa. Nel 2009 sono usciti importanti remix, oltre alla versione reworked (Pain & Rossini) erano presenti i remix di Cristian Marchi, Jerry Ropero,Chris Ortega, Gubellini, Best Seller...

Questa volta il successo è stato addirittura internazionale: Pete Tong l'ha proposta su BBC Radio One, mentre top dj internazionali come Tiesto, Bob Sinclar e Hardwell l'hanno inclusa nei loro dj set.



Pain & Rossini - "Hands Up Everybody" 2.0 Rework (Motivo) su Spotify

open.spotify.com/album/2imLpEUuWTNRK4nopPH7y5?si=ZJkSlUwDR7WPZUVNoy6-aw