Sappiamo bene che fare coming out è sempre un passo molto difficile anche per gli sportivi professionisti. Nel mondo dello sport gli atleti dichiaratamente gay sono ancora pochi e molti hanno fatto coming out solo a fine carriera.

Uno degli sport più ostili al mondo LGBT+ è il calcio, ma anche negli altri sport gli atleti gay non hanno vita facile nel dichiararsi pubblicamente.

In Argentina, il 31enne Sebastian Vega ha fatto pubblicamente coming out, diventando il primo giocatore professionista di basket dichiaratamente gay.

“Mi sono sentito veramente libero: era da molto tempo che non camminavo senza un peso così gravoso sulle spalle”.