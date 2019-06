La parata dei Reds per le strade di Liverpool...

Un rigore assegnato praticamente subito dopo il fischio d'inizio della partita per un fallo di mano in area di Moussa Sissoko, trasformato poi da Momo Salah, ha inciso e non poco sull'andamento della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham che si è giocata sabato allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

A differenza di quello che finora ci avevano abituato a vedere, i giocatori di Jürgen Klopp hanno fatto una partita di contenimento, quasi rinunciataria.

Gli "Spurs", da parte loro, ci hanno provato e soprattutto nella parte finale del match hanno avuto più volte l'occasione di pareggiare e, forse, vi sarebbero pure riusciti se sulla loro strada non avessero trovato la qualità di un portiere come Alisson Becker.

Il 2-0, arrivato nel finale grazie ad un diagonale imparabile di Divock Origi, che ormai sta cercando di ricalcare le orme di Renato Cesarini, ha chiuso definitivamente le speranze del Tottenham, regalando al Liverpool il sesto trofeo della sua storia nella massima competizione a livello europeo ed il primo titolo internazionale nel palmares di Klopp.





Queste le immagini della parata dei "Reds" per le strade di Liverpool...