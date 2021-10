Temporary Management & Capital Advisors, con la sue rete internazionale di 25 partner in 28 paesi, supporta il programma Internship Camp di STSicily Group, mirato a portare studenti stranieri in Sicilia per realizzare esperienze lavorative nelle PMI del territorio

Dal 2016 STSicily Group, associata a Sicindustria, porta in Sicilia studenti stranieri che partecipano agli Internship Camp, organizzati e gestiti dal suo Direttore Business Development, Piero Tuzzo.

Si tratta di un’esperienza di tre mesi e che vede coinvolti una cinquantina di studenti di diverse nazionalità prendere parte attiva ad un progetto di formazione e internazionalizzazione nell’isola - in particolare nella Sicilia Occidentale – che ha il duplice scopo di accrescere le loro competenze sul mondo del lavoro e sulle dinamiche delle PMI in particolare e di allargare cultura e orizzonti internazionali delle aziende presenti sul territorio.

Partendo infatti dalle opportunità professionalizzati in aziende del territorio, i percorsi formativi di StSicily rappresentano un’occasione di promozione e rilancio delle eccellenze siciliane sia in chiave turistica che produttiva.

Al progetto ha infatti preso parte una selezione di studenti stranieri di Istituti Tecnici Superiori e Business School che sono stati affidati a tutor esperti in grado di guidare anche i più giovani nel mondo del lavoro. Le aziende, al contempo, hanno beneficiato dell’inserimento in organico dei partecipanti godendo di una ribalta europea.

Questa ennesima edizione ha permesso di chiudere accordi con nuovi paesi, tra cui la Grecia, con l’obiettivo di allargare ancora di più in futuro l’orizzonte geografico.

Hanno collaborato al progetto l’Università di Birmingham, la Munich Business School e la Moscow Business School.

La strategia di ampliamento geografico della platea di scuole, studenti e altri stakeholder internazionali, ha indotto STSicily Group a definire una partnership con Temporary Management & Capital Advisors, nota società del settore che già opera anche in Sicilia con lo stesso Piero Tuzzo.

La società ha messo a disposizione del progetto la presenza internazionale del gruppo da lei stessa co-fondato nel 2004, e che conta oggi 25 partner in 28 paesi nel mondo dagli USA all’Australia, presenza che le consente di supportare PMI e grandi gruppi nella gestione dei processi di internazionalizzazione.

Abbiamo chiesto a Maurizio Quarta, Managing Partner di Temporary Management & Capital Advisors, un commento sulla recente partnership: “Abbiamo accolto con grande piacere la richiesta di supportare internazionalmente il progetto di STSicily Group in quanto fortemente coerente con il nostro principio di aiutare professionalmente i giovani a diventare manager del futuro, soprattutto in contesti allargati e internazionali, come ad esempio già facciamo partecipando al progetto di mentoring del Forum della Meritocrazia. E pure forte coerenza c’è con la nostra attività di natura istituzionale volta ad incrementare le competenze manageriali nelle PMI”.