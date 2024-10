“Ringrazio il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni, per la nomina a commissario del partito per il territorio di Grottaferrata. Un attestato di fiducia che accolgo con orgoglio e responsabilità.

È mia intenzione mettermi fin da subito al lavoro per far si che anche a Grottaferrata si ricostruisca un’alleanza del centrodestra che possa essere una seria alternativa di governo ad una sinistra di potere che ha fallito il suo mandato.

È intenzione di Fratelli d’Italia ribadire la sua coerenza proseguendo nella determinata opposizione alla giunta del Partito Democratico, ed allo spettacolo poco edificante del poltronificio messo in scena in questi mesi per dare ossigeno ad una coalizione in crisi irreversibile.

Il mio compito, infine, sarà quello di coordinare le attività pre-congressuali con l’obiettivo di individuare le migliori condizioni per la valorizzazione di Fratelli d'Italia a Grottaferrata”.

Così in una nota l’assessore regionale Giancarlo Righini, Commissario di Fratelli d’Italia per il Comune di Grottaferrata.