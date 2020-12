A riaprire la questione riaperture stadi è stata la dichiarazione del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, rilasciata in occasione dei "Gazzetta Awards".

«Sarà importante - ha detto Spadafora - quando sarà possibile, in sicurezza, far tornare la gente allo stadio, come sta accadendo in Inghilterra seppur con numeri ridotti. Stiamo lavorando col Cts per una riapertura il prima possibile anche se ora è ancora troppo presto coi numeri che ci sono».

Ma per un ritorno alla normalità, perché gli ingressi di poche migliaia di spettatori con la normalità nulla hanno a che vedere, bisognerà attendere un altro anno o quasi come ha ricordato Fabrizio Pregliasco, virologo e responsabile sanitario del Galeazzi di Milano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Se ne parla a settembre mi sa. Abbiamo perso il controllo della diffusione della malattia.Vaccino? Ci vorranno alcuni mesi prima di avere i primi effetti, a maggio potremmo iniziare a vedere un po’ di luce dalla finestra”.

Quindi, squadre e tifosi si mettano l'animo in pace. Ad oggi, di più non si può pretendere.