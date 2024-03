Nel commentare l'attacco del 7 ottobre, gran parte dei media italiani, seguiti da gran parte del mondo politico, hanno giurato e spergiurato che l'assalto dei movimenti della resistenza palestinese nel sud di Israele era da interpretarsi esclusivamente come un attacco di natura religiosa, in stile Stato Islamico, che non aveva nulla a che fare con l'occupazione israeliana e l'apartheid. Hamas e le altre fazioni armate di Gaza dovevano essere equiparate all'Isis.

Lo hanno dichiarato, spesso alzando la voce, i vari Mieli, Parenzo, Cerasa, Merlo, Sallusti, Senaldi, Nirentein... ecc. supportati da esponenti delle comunità ebraiche italiane con in testa Noemi Di Segni.

Perché ricordarlo? Perché è opportuno far loro presente che il genocidio in atto a Gaza dal 7 ottobre, da parte di Israele, ha connotazioni religiose... da parte del mondo ebraico!

Questo è quanto ha dichiarato ieri il rabbino Eliyahu Mali, capo della yeshivah (istituzione educativa ebraica che si basa sullo studio dei testi religiosi tradizionali, principalmente quello del Talmud e della Torah) Hesder Shirat Moshe nella Giaffa occupata, incitando i suoi studenti in servizio nell'esercito israeliano ad uccidere chiunque a Gaza, compresi vecchi, donne e bambini, facendo riferimento ai principi ebraici della guerra: "La legge: nessuna anima vivrà. Se non li uccidi, loro uccideranno te".



"Today he is a baby, tomorrow he is a fighter." - Rabbi Eliyahu Mali, head of the settlers' yeshiva school in occupied Jaffa, incited his students serving in the Israeli occupation forces to kill everyone in Gaza, including babies.



He referenced alleged Jewish principles of war,… pic.twitter.com/FCUJXI73xZ — Quds News Network (@QudsNen) March 8, 2024

Quando gli è stato chiesto se lo stesso dovesse valere anche per i bambini, ha risposto: "È la stessa cosa"."Il messaggio in questo è molto chiaro", ha detto il rabbino Eliyahu Malise, "se non li ucciderai, ti uccideranno. ... I terroristi di oggi sono i figli dell'operazione precedente che hai tenuto in vita, e le donne sono in realtà quelle che creano i terroristi. ... Non ci sono innocenti, anche un vecchio è in grado di prendere un fucile e sparare. ... Non c'è differenza tra l'uomo di 18, 16, 20, 30 anni che ti tiene un'arma e i bambini a Gaza. ... Oggi è un bambino, oggi è un bambino, domani è un combattente. I terroristi di 18 anni di oggi erano bambini di otto anni dieci anni fa nell'operazione precedente".

È necessario aggiungere altro?