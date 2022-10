Proseguendo, la regola dei due testimoni nel ks ed. 2019 è stata eliminata (paragrafo 7), 149 anni dopo la nascita dei tdg! Rimane la semplice domanda: oggettivamente un bambino come poteva procurarsi un secondo testimone? Se lo portava da casa? Quante piccole vittime, in quasi un secolo e mezzo, non sono state credute ed è stato crudelmente detto loro di rimettere tutto nelle mani di Geova?

Nel ks ed. 2010, paragrafo 19, con un giro di parole (non suggerite mai di non denunciare un caso di abusi su minori alla polizia o ad altre autorità) si finisce per lavarsene le mani. Perché non scrivere semplicemente “sentitevi liberi di denunciare alla polizia quanto accaduto"? I sopravvissuti raccontano invece di sottili ricatti tipo: “pensaci bene prima di denunciare. Se non fosse vero, ne potrebbe andare del buon nome di Geova”.

Nel ks ed. 2019 la responsabilità ricade tutta sui genitori (paragrafo 5).

Potrebbe sembrare una cosa lodevole il cercare di recuperare un delinquente. Peccato che il pedofilo sia una persona malata abituata a dissimulare, che non si cura con la bibbia. Quindi, lasciarlo che si trasferisca in un'altra congregazione (paragrafo 19) o il riassociarlo dopo qualche anno (paragrafi 20 e 21) gli permetterà solo di continuare la sua attività di predatore (come già accaduto in altre confessioni).

Ho volutamente omesso di trascrivere i paragrafi 29 e 30 - condotta sessuale errata tra soli minori - perché' reputo quella della wt un'ingerenza medioevale nella sfera sessuale privata dei giovani. Praticamente un guardare attraverso la serratura.

Tanto altro si potrebbe aggiungere, ma in sostanza la wt per la stesura del ks 2019 pare abbia messo all'opera un pool di avvocati per pararsi il … tutelarsi.