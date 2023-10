D. IL TUO PERCORSO PROFESSIONALE NEL SETTORE DEI CENTRI COMMERCIALI

R. Mi sono trovato catapultato, giovanissimo in questo mondo, nel lontano 1994, quando ho iniziato a dirigere il primo parco commerciale realizzato in Campania. Essendo il primo parco e non avendo punti di riferimento, ho dovuto imparare tutto come autodidatta. In seguito, mi sono confrontato con un gruppo di amici dell’Associazione Direttori Centri Commerciali ADCC-Italia, diventandone , nel 2016, vicepresidente. Durante questo percorso, ho avuto l’opportunità di acquisire molte competenze e conoscenze e di lavorare con persone molto interessanti e appassionate del settore.

D. Cosa ti appassiona di questo lavoro?

R. Da sempre mi ha appassionato la sua dinamicità ,il lavoro del direttore di centri commerciali è in continua evoluzione, deve tener passo costantemente alle nuove tendenze, tecnologie e modelli di business che emergono . Questo significa che ci sono sempre nuove sfide da affrontare e nuove opportunità di innovazione e crescita professionale.

D. veniamo al libro “I segreti dei centri commerciali”

Questo libro nasce dall’esigenza di far conoscere ai giovani una professione affascinante e spesso sottovalutata: quella del direttore di centro commerciale. Secondo recenti statistiche, l’età media di chi svolge questo ruolo va dai 45 ai 55 anni, il che significa che negli ultimi dieci anni pochissimi giovani si sono avvicinati a questo mondo. Ecco perché abbiamo deciso di scrivere e diffondere questo libro, cercando di appassionare i giovani alle caratteristiche e alle sfide di questo lavoro, raccontandolo attraverso aneddoti e curiosità stimolanti. Scoprirai quali sono le competenze necessarie per diventare un buon direttore di centro commerciale, come si gestisce un team di lavoro e si organizzano eventi e attività per i clienti, fino a comprendere l’importanza delle strategie di marketing e di comunicazione.

D. “Durante un importante convegno sul mondo dei centri commerciali, è emerso che il futuro di questo settore si basa anche sugli eventi. Ma cosa si intende esattamente per ‘eventi’?

R. Nel contesto dei centri commerciali, per ‘eventi’ si intende una vasta gamma di attività e iniziative pianificate per coinvolgere e intrattenere i visitatori, creando un’esperienza coinvolgente e diversificata al di là dello shopping tradizionale. Questa ampia gamma di eventi può includere ospitate di attori famosi, concerti dal vivo, mostre d’arte, sfilate di moda, eventi culturali, workshop interattivi, attività per bambini, promozioni speciali e molto altro. Il ruolo degli eventi è fondamentale per mantenere il centro commerciale rilevante e attraente per il pubblico, offrendo un motivo in più per visitarlo e trascorrere del tempo al suo interno. In un’epoca in cui le esperienze di acquisto stanno evolvendo rapidamente.