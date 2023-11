Se state cercando un computer potente, elegante e versatile, il All in One MSI AM242TP 12M-011EU Intel Core i5-1240P 23,8" 16 GB RAM 512 GB SSD è una scelta eccellente. Questo dispositivo combina un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, una memoria RAM da 16 GB e un'unità SSD da 512 GB in un design sottile e compatto che si adatta a qualsiasi ambiente. Il display da 23,8 pollici offre una risoluzione Full HD e una tecnologia IPS che garantisce colori vividi e angoli di visione ampi.

Il All in One MSI AM242TP 12M-011EU Intel Core i5-1240P 23,8" 16 GB RAM 512 GB SSD dispone anche di una webcam integrata, di altoparlanti stereo, di una tastiera e di un mouse wireless e di diverse porte di connessione, tra cui USB 3.2, HDMI e RJ45. Se volete un computer che vi offra prestazioni elevate, comodità d'uso e stile, non lasciatevi sfuggire il All in One MSI AM242TP 12M-011EU Intel Core i5-1240P 23,8" 16 GB RAM 512 GB SSD.