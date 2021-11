Il successo dei locali gestiti da Paolo e Francesco Battaglia tra Franciacorta e Bassa Bergamasca continua. All'Hotel Costez, bar con musica di Cazzago (BS, via Pertini 2D, info 331.9874644) ed al grande Nikita #Costez di Telgate (BG, Via dei Morenghi, info 3480978529), grande disco con due sale scatenate, è stato un Halloween weekend 'da urlo', in cui ragazze e ragazzi si sono divertiti fino all'alba o quasi. Lo slogan del Nikita #Costez è It's Crazy, perché ogni serata è divertente da impazzire. L'Hotel Costez è altrettanto musicale, ma dedicato anche o soprattutto a vuol bere qualcosa di speciale, partendo ovviamente da Franciacorta, cocktail premium e dintorni.

Ecco cosa succede in questi due spazi nel prossimo weekend.

All'Hotel Costez al microfono venerdì 5 novembre c'è Mapez, mentre al mixer arriva Steven Nicola. Sabato 6 novembre invece il sound è quello di NZ DJ (Nicola Zilioli) mentre dal microfono si sente forte l'energia di Brio.

Al #Costez di Telgate (BG) invece venerdì 5 il sound è quello di Space ed Andrea Grasselli, mentra la voce è quello della brava (e bella) Chiara Giorgianni. Sabato 6 novembre, in Gold Room, suonano Steven Nicola e Leb, mentre al microfono c'è la scatenata Aryfahion. In Green Room invece al mixer si alternano Luca Belotti Fabietto, mentre alla voce c'è Mapez.

Hotel Costez – Cazzago (BS)

via Pertini 2D / via Bonfandina Cazzago San Martino (BS) A4: Rovato

Dalle 22:30 alle 3, ogni venerdì, sabato e prefestivi.

Info: 331.9874644 (nuovo numero, Alessia)

Ingresso libero e cons. facoltativa con Green Pass

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con Green Pass



Uno dei più recenti post dell'account Costez su Instagram

https://www.instagram.com/p/CVxOQZDrkuA/