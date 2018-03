HAUSBRANDT sponsor ufficiale del Premio Letterario La Calcina John Ruskin

Il gusto di una grande storia italiana si associa al Premio Letterario La Calcina John Ruskin. Da oltre un secolo il marchio Hausbrandt è sinonimo di caffè nel mondo. Fondata a Trieste nel 1892, l’Azienda guidata dalla famiglia Zanetti esporta il gusto e la tradizione italiana in oltre 90 Paesi ed è presente nelle caffetterie più prestigiose dei quattro continenti. Dal moderno impianto di torrefazione di Nervesa della Battaglia (Treviso),nel cuore del Nordest, dove è presente anche la sede direzionale del Gruppo, Hausbrandt occupa una posizione di assoluto rilievo nel panorama italiano e internazionale: dagli Uffizi di Firenze al teatro dell’Opera di San Pietroburgo, dal Cremlino a Mosca fino al lussuoso Paradise Island Resort alle Maldive.

Con radici salde nella tradizione e con lo sguardo proiettato al futuro, la famiglia Zanetti lega il suo nome alla storia del caffè fin dal XVII secolo, con il capostipite Anton Maria Zanetti, artista e umanista, proprietario di una celeberrima caffetteria -una delle oltre 200 di Venezia -non lontano dal suo palazzo di S. Maria Mater Domini. Divenuta nel tempo luogo di incontro e cultura, cenacolo artistico dove passarono i grandi nomi dell’arte veneziana: da Tiepolo a Ricci, a Rosalba Carriera e moltissimi altri, oltre a Carlo Goldoni che “amichevolmente” caricaturò l’amico Zanetti nelle commedie “La bottega del caffè”, “La bottega dell’ antiquario”, dedicandogli anche l’intera commedia “Il ricco insidiato”.

La tradizione del caffè continua oggi in Hausbrandt, che coniuga con successo qualità e servizio al cliente, esperienza artigianale e capacità industriale, continua ricerca delle possibili aree di miglioramento, grande passione per il prodotto. Senza dimenticare il rigore nella selezione della materia prima, proveniente dalle zone più vocate e la capacità nella lavorazione, che consente le più raffinate espressioni di gusto di ogni miscela. E cultura della qualità, che significa anche utilizzo di macchine innovative per procedimenti di tostatura tradizionale, sapiente ed equilibrata miscelazione di diversi tipi di caffè, una rete commerciale efficiente, di oltre 200 agenti, orientata alla soddisfazione del cliente.