"Along Came a Spider" di James Patterson non è semplicemente un thriller; è l'esplosione fragorosa che ha lanciato l'astro di Alex Cross nell'olimpo dei personaggi letterari indimenticabili. Patterson, con il suo stile inconfondibile, cesella una narrazione dal ritmo febbrile, dove ogni capitolo funge da scarica di adrenalina, tenendo il lettore incollato alle pagine con un'ansia quasi fisica.

La trama, un intricato labirinto di suspense e colpi di scena, vede l'ispettore e psicologo Alex Cross alle prese con un rapimento di alto profilo che scuote le fondamenta dell'élite di Washington. Il carismatico e tormentato Cross, con la sua umanità palpabile e la sua acuta intelligenza, emerge subito come un protagonista magnetico, un faro di tenacia in un mare di oscurità. Patterson dimostra una maestria nel dosare le informazioni, svelando indizi con parsimonia e orchestrando svolte narrative che spiazzano e sorprendono. La sua prosa, diretta ed efficace, non si dilunga in descrizioni prolisse, ma punta dritto al cuore dell'azione, mantenendo una tensione costante che culmina in un finale al cardiopalma.

Sebbene alcuni possano criticare la sua formula narrativa, è innegabile la capacità di Patterson di intrattenere e coinvolgere un vasto pubblico. "Along Came a Spider" non è solo un avvincente thriller psicologico, ma anche la genesi di un fenomeno letterario, la prova del talento di un autore che ha saputo ridefinire i canoni del genere, consegnando ai lettori un eroe imperfetto ma profondamente umano in lotta contro le ombre più oscure della società. Un debutto folgorante per una serie che ha segnato la storia del thriller contemporaneo.

Come autrice di gialli-thriller, ne consiglio la lettura😊

Patrizia Riello Pera