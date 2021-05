Venerdì ha attraccato al porto di Pozzallo la nave Sea-Eye 4, con oltre 400 naufraghi a bordo. Le operazioni di sbarco sono state fatte precedere dai test anti-Covid cui sono stati sottoposti i migranti.

Osservazioni critiche da parte di Jan Ribbeck, responsabile delle operazioni a bordo della Sea-Eye, che ha lamentato da parte del personale italiano comportamenti non adeguati e commenti razzisti.

Nota critica, di carattere politico, dal segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

A #Pozzallo stanno sbarcando 160 minori non accompagnati. Non riesco ad immaginare quali privazioni, violenze, dolori, angherie abbiano subito .

Ma con che coraggio Salvini li può definire “turisti”? Ma ogni tanto non si guarda allo specchio?#migranti @germandoctors @seaeyeorg pic.twitter.com/n9em9WZLnC