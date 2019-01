"IL GIARDINO DI PASQUALINO" LIBRO DI TERESA AVERTA

Una fiaba geolocalizzata in Calabria, un’interessante storia che desidera rivendicare la grande funzione educativa della letteratura a difesa della democrazia, che serve a rafforzare quel senso di unità, di appartenenza alla comunità umana, grazie alla quale, tutti gli uomini entrano. È questo, l’importante e utile messaggio che l’autrice Teresa Averta ha voluto far emergere con forza e convinzione nella sua fiaba “Il giardino di Pasqualino”. Un fresco e fantastico racconto, che prende spunti dal vero, in cui la Poesia rivendica un posto, “il suo posto” nel mondo e nel cuore degli uomini, in questo fugace e triste tempo.