PREMESSA

Non mi dilungherò molto, non amo ripetermi. Ciò che dovevo esporre l'ho dettagliato nello scorso post. Però sorrido. Sorrido perché pare gli algoritmi ad intelligenza artificiale (AI) siano talmente efficienti ed evoluti da presentare addirittura "forme allergiche."

E' risaputo il Glicole Propilenico, uno dei componenti presenti nei liquidi per vaporizzatori personali. possa causare intolleranze od allergie in soggetti predisposti. Presumo sia il caso di Adpocalypse, l'algoritmo che utilizza YouTube,

Prima di esporvi con i fatti quanto sto affermando tenevo informare il caro "Algoritmo Intelligente", che se il suo problema fosse soltanto una semplice intolleranza od allergia, esistono sul mercato prodotti anallergici, quali le basi DKS, Unika e Mc Flavors che non contengono 1-2 propandiolo. Mi sento inoltre di suggerire prima un semplice tentativo con acqua bidistillata, in sostituzione ad un 10% di Glicole Propilenico.

VENIAMO A NOI

Ancora una volta, battute a parte, pare da parte di YouTube, poca la chiarezza riguardo l'applicazione del proprio regolamento. Rivediamo brevemente qui riportato un estratto di ciò che riguarda il vaping ed altri "beni di consumo" quali ad esempio l'alcol.

Ed ora vediamo cosa compariva ieri (ed è tutt'ora presente) nelle tendenze di YouTube :

Non lascio il link diretto al video in quanto non è mia abitudine promuovere questa tipologia di contenuti ma se ci si arriva e si osserva nel video, oltre trattare esplicitamente e goliardicamente il tema dell'alcol, sono esposti in chiara luce i marchi dei prodotti.

Tutto questo, a parte il contenuto discutibile sul quale YouTube appoggia una piccola quota dei propri introiti con le ADS, mi chiedo se non violi il regolamento visto precedentemente e come mai sia addirittura tra le tendenze del portale.

QUANDO NON CI SONO PAROLE

La salute pubblica al primo posto! Le future generazioni, caro YouTube, ti saranno eternamente grate, come anche quelle vecchie...