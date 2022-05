PREMESSA

Che il vaping (svapo in italiano) sia scomodo a molti è ormai risaputo. Il dilagare del proprio mercato, in sfavore di quello del tradizionale tabacco combusto, non ha soltanto portato Big quali Philip Morris a produrre i propri device a danno modificato (il riscaldatore IQOS) e ridotto (la podmod IQOS Veev) ma ha "scosso" anche la terra da sotto i piedi di Big Pharma. Pensiamoci. Minor fumo minor danno ... Aggiungerei quindi, "Minor fumo minore introito".

Non chiedetemi il motivo per il quale un post del genere ricada nella sezione Salute. Dovreste arrivarci. Se il vaping ha scomodato così tanto le Big del tabacco da un lato e dall'altro quelle del farmaco, significa probabilmente mostri reale efficacia nella lotta contro il fumo. Non ponendosi come cura. Non la è assolutamente! E' una più che valida alternativa che oggi riduce secondo statistiche i rischi fumo correlati fino al 95%!

VENIAMO AL DUNQUE. LA RAFFICA DI STRIKE DI YOUTUBE ALLO SVAPO

YouTube si attiene al proprio regolamento. L'algoritmo di AI (Atrificial Intelligence) Adpocalypse, è vigile guardiano e giudice imparziale. Pare...

Cosa dice il regolamento? Eccone un estratto.

La prima anomalia balza agli occhi. Accomunare i vaporizzatori personali ad armi, droga, alcol? Tutti strumenti che portano mediamente a morti premature. D'accordo, anche il PV (Personal Vaporizer) è un bene di consumo, Anche il PV può prevedere nicotina al suo interno. Assolutamente! Ciò non toglie però che il termine di paragone sia totalmente inadeguato. Il vaping oggi potrebbe ridurre drasticamente il consumo di prodotti a tabacco combusto contribuendo positivamente in modo significativo a ciò che viene registrato dalla tessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). 8.000.000 di decessi per anno causati da conseguenze correlabili al fumo. Una alternativa per prevenire piuttosto che tentare di curare ... Non mi spingo oltre. Sarei ripetitivo (vedi sopra)...

UNA ANOMALIA IN ADPOCALYPSE?

Come premesso poco fa, Adpocalypse parrebbe essere un "vigle guardiano e giudice imparziale". Parrebbe...

Giusto questa mattina mi accorgo di quanto mi accingo a mostrarvi.

Questo è un estratto delle attuali norme che YouTube applica nei confronti del coinvolgimento fasullo. Ovvero aumentare il numero di visualizzazioni, like ed iscritti artificialmente. Prestiamo particolare attenzione al punto che ho evidenziato. Una dimostrazione di quanto questa piattaforma non sia libera. Perché? Segue altro screenshot.

Stando quindi alle proprie regole YouTube si dovrebbe auto eliminare?!?

DIAMOCI UNA RISPOSTA

Il problema dell'azienda YouTube, perché di una grossa (grande non mi piaceva,,,) azienda stiamo parlando, è navigare tranquilla garantendo e facendo crescere il proprio fatturato. Per fare si che questo accada deve liberarsi delle "palle al piede" che non le garantiscono alcun guadagno. Il vaping è una di queste. Ma chi ha permesso che lo divenisse? La stessa YouTube! Devo aggiungere altro?