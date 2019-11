Il Black Friday si avvicina! In tempi di globalizzazione, anche in Italia il "venerdì nero" è diventato un appuntamento cui non è possibile mancare... prima di tutto per i commercianti e ancor di più per chi basa la propria attività sull'e-commerce.

E tanta è diventata la concorrenza che adesso il "Black Friday" viene pure anticipato!

Infatti Unieuro, utilizzando non a caso la famiglia Addams come testimonial, ha unito Halloween e Black Friday per anticipare la concorrenza con gli sconti pre-natalizi fin dall'11 novembre, con possibilità di risparmio intorno al 20%.

Ma anticipare, non è proprio il termine esatto, visto che anche Amazon, fino a martedì 12 novembre, consente notevoli risparmi sui prodotti Hi-Tech con la campagna "Speciale Tesori Nascosti".

Ma anche altri marchi della distribuzione di prodotti tecnologici non si sono lasciati sorprendere, con Mediaworl, che lancia offerte lampo e Trony che propone il 3x2 fino al 21 novembre.

Ma quando dovrebbe "celebrarsi", in questo 2019, il Black Friday? Venerdì 29 novembre.