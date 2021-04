Domani alle ore 11 Jessica Salmeri ci offrirà un caffè con Alessia Villa autrice del romanzo “My way vicino a te” edito Porto Seguro.

Alessia e Jessica parleranno del libro attraverso una conversazione molto simpatica .

“Gin è una giovane ragazza milanese che a prima vista si potrebbe dire fortunata: ha un fidanzato, un lavoro stabile, una casa… eppure, è infelice. Sollecitata dall’amica Marika, Gin decide di lasciarsi alle spalle la monotonia quotidiana per raggiungere l’America alla ricerca della propria identità e del vero amore. A metà strada tra il romanzo rosa e quello di formazione, My way imbastisce una storia leggera, frizzante e particolarmente adatta per una lettura d’evasione, mossa dalla ricerca di romanticismo.

Alessia Villa nasce a Milano nel 1991, città nella quale attualmente vive. Commessa e madre di famiglia, è appassionata di letture fantasy e cavalli. My waycostituisce il suo esordio come autrice per Porto Seguro Editore”.

Non vi resta che portare la tazzina e collegarvi venerdì ore 11 live Facebook su SocialTalkWeb