Si rompono i bagni sulla Stazione Spaziale dove c’è Luca Parmitano. La Nasa dice agli astronauti: “Usate i pannoloni”.

nei giorni scorsi, entrambi i servizi igienici a bordo della ISS sono andati fuori servizio, anche se la toilette malfunzionante nella sezione americana è stata poi riparata rapidamente in quanto aveva solo bisogno solo di un intervento di poco conto.

Fortunatamente per l'equipaggio, ai membri dell'ISS è stato autorizzato, nel frattempo di utilizzare i servizi igienici a bordo delle navette Soyuz, attraccate alla stazione spaziale.

Come funziona un bagno nello spazio?

Gli astronauti fanno pipì in una specie di imbuto dotato di un aspiratore che porta via l'urina, per evitare che finisca nell'ambiente, dato che è privo di di gravità. Ma la pipì non viene gettata via. Infatti, tramite un impianto di riciclaggio, circa l'80-85 percento di quella disponibile, dopo circa una settimana, diventa nuovamente potabile.

Un sistema analogo viene utilizzato per "l'altro bisogno" il cui prodotto, però, non viene riciclato ma espulso insieme ad altri rifiuti solidi che finiscono per bruciare a contatto con l'atmosfera.