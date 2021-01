Dopo il successo della produzione video di E.sperimenti Dance Company con 30.000 contatti sulla piattaforma www.ontheatre.tv , dal 21 Gennaio ritorna TRITTICO, che ha accompagnato l’inizio del nuovo anno

TRITTICO di E.sperimenti Dance Company, 50Mq – DPCM – CON_TE, torna online su On Theatre TV dal 21 gennaio per proseguire il nuovo anno a passo di danza.

Tre spettacoli che si uniscono in uno solo, virtuale, nuova forma creativa per una Compagnia di danza sempre molto in sintonia con il pubblico ed abituata a viaggiare con tournée a Budapest, Helsinki, Hong Kong, Singapore, Jakarta, Kuala Lumpur, Shanghai, Germania, Bejing, Corea del Sud, Giordania, Russia, Brasile, New York, Palestina, Bangkok e Singapore.

Un progetto impegnato, profondo, nato dalle esigenze degli artisti, degli stessi danzatori. Un trittico di realizzazioni video, 50Mq – DPCM – CON_TE, che offrono lo spunto per porsi delle domande, pronte a far riflettere il pubblico attraverso la danza e l’espressione.

La Danza torna su On Theatre TV dal 21 gennaio per rinnovare il proprio messaggio.



50Mq è la prima rappresentazione dei danzatori, quella più intima e personale.

A seguire lo spettacolo “DPCM”, la narrazione della tempesta, del caos in un momento in cui, invece, sembrava si navigasse in acque tranquille.

TRITTICO si conclude con “CON_TE”, il primo assaggio di libertà dei danzatori che si riscoprono attraverso la natura e la spiritualità. Come in un risveglio collettivo dopo un uragano in cui ‘il branco’ si ritrova, rivive finalmente la coesione e l’interazione fisica dei corpi dopo la cattività.

Hanno detto di TRITTICO:

50Mq - “17 minuti in cui si intrecciano i sentimenti e le sensazioni che la maggior parte di noi ha provato durante il primo lockdown... ansia, angoscia, rassegnazione, ironia, frenesia, incredulità, mancanza di respiro, paura, disagio, combattività... Intenso.”

DPCM - “Intensità, espressività forti accompagnate da musiche potenti emozionalmente. Per me un connubio vincente per ciò che rappresenta. Complimenti a tutti ragazzi.”

CON_TE - “L'intensità corporea e musicale sono le caratteristiche più impattanti anche in questo terzo atto. Il tutto dà un senso di libertà e fa crescere in me la voglia di partire per non si sa dove. Di nuovo complimenti, spero di vedervi presto dal vivo.”

Si rinnova la sfida di E.sperimenti, compagnia prodotta dal Gruppo Danza Oggi che è sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Si continua a danzare, a fare spettacolo, condividendo creatività e regalando nuovi momenti di riflessione e di umanità. Momenti da non tralasciare o lasciarsi alle spalle, con l’augurio di donare a tutti quanti un assaggio di libertà.

