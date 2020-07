I lirici di “Noi per Napoli” e la Fanfara dei Carabinieri di Napoli per un “Concerto della Rinascita”



L’Associazione Culturale Noi per Napoli, con i suoi artisti lirici e rappresentanti, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli,artisti del Teatro San Carlo, e la gloriosa Fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento di Napoli, diretta dal M° Luca Berardo, daranno vita il 20 luglio 2020 presso il Chiostro dello stupendo Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore in Napoli, alle h.19:30, ad un fantastico Concerto Lirico Sinfonico, metaforicamente intitolato "Concerto della Rinascita", nel senso più ampio del termine e nel nome di una benaugurante ed auspicante ripresa , rinascita delle attività musicali dal vivo, dopo il lockdown dell’emergenza covid-19 che ha paralizzato tutto il mondo dello spettacolo dal vivo.

Il progetto è nato dalla proposta dell’Associazione Culturale Noi per Napoli,attiva ed attenta alla problematiche sociali ed attuali, oltre che artistiche e culturali, di coinvolgere il corpo musicale dell’Arma dei Carabinieri, nel Concerto di Pasqua 2020,annullato poi per l’emergenza sanitaria del momento: accolto poi grazie poi alla sensibilità del Generale D. Maurizio Stefanizzi, del Comando Legione della Regione Campania,dal Maresciallo Antonio Di Francia e dallo stesso M° Direttore e Concertatore Luca Berardo, con cui gli artisti hanno già collaborato in occasione dell’iniziativa delle celebrazioni per il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, in Piazza Sanità a Napoli e che viene ora riproposto nella storica cornice del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Campania e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

L’evento sarà riproposto nei maggiori siti museali e storici di Napoli e della Campania, tra il mese di luglio e settembre.

Verrà eseguito un repertorio tratto da opera lirica,operetta, colonne sonore,classico napoletano. Il Concerto ha la finalità di lanciare un messaggio di rinascita e di ripresa delle attività della musica, come è stato detto, di speranza e di sensibilizzare ai valori della cultura, della solidarietà verso le fasce più deboli colpite dalla crisi, della legalità, del dialogo ed ascolto verso tutte le altre culture.

Il concerto sarà nel rispetto delle regole e le norme di sicurezza attualmente in atto per difendere se stessi e gli altri dal covid-19, con l’augurio di ritornare presto tutti ad riabbracciarci calorosamente



La Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri Campania fu istituita il 18 giugno 1862 con regio decreto a seguito dell’aumento di forza del Corpo dei carabinieri reali.Sino ad allora, prevedeva solo trombettieri impiegati principalmente per le funzioni di campo o di servizio e solo in talune circostanza per esibizioni in pubblico. Attualmente la Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri “Campania” è un complesso artistico formato da 30 esecutori e diretta da un Maresciallo, il M° Luca Berardo,ed oltre a disimpegnarsi nelle classiche marce militari, sinfoniche e inni nazionali, si esibisce in concerti con brani classici e moderni.

Per questo evento la prenotazione è obbligatoria. Numero massimo di partecipanti: 120 persone.





334.11.19.819

334.11.19.819 (dalle ore 11.00 alle ore 18.00)

prenotazioni@viverenapoli.com

noipernapoli.it

www.lucalupoli.it

olgademaio.it

www.facebook.com/AssociazioneNoiPerNapoli

www.youtube.com/user/LucaLupoliTenore