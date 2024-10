La Mongolia presenta agli Oscar 2025 il pluripremiato If Only I Could Hibernate, un esordio fulminante che coniuga poesia e realismo. Applaudito a Cannes, racconta la storia di un giovane che cerca la sua strada in un mondo che cambia troppo in fretta. Un'opera che ha tutte le carte in regola per entrare nella cinquina finale.

TRAMA: Ulzii, un giovane genio, porta sulle spalle il peso di una famiglia in difficoltà. Privato della figura paterna e con una madre assente, si ritrova a lottare per sopravvivere, vendendo anche le scarpe pur di garantire un futuro ai suoi fratelli. La sua sete di conoscenza lo spinge a partecipare a una gara di fisica, ma la realtà lo costringe a fare scelte dolorose.