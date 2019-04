Premio Nazionale Frascati Filosofia Elio Matassi, XI edizione





il Premio Nazionale Frascati Filosofia Elio Matassi, con scadenza annuale, intende promuovere e sostenere il libro di filosofia più meritevole pubblicato in Italia nel periodo 2017 - 2018. A discrezione della Giuria saranno presi in considerazione anche i libri stampati nel primo trimestre 2019.

La Giuria riconosce altresì un premio ad un giovane ricercatore che abbia già realizzato un’opera in stampa, pubblicata in Italia nel medesimo periodo,con le condizioni discrezionali già illustrate al punto 1. Il premio consiste in una borsa di studio di 500,00 euro offerta dalla Famiglia Matassi. Non sono ammesse opere stampate in proprio o presso.

Le opere partecipanti dovranno pervenire in 6 copie alla Segreteria del "Premio Frascati Filosofia”- Associazione Frascati Poesia - Via Matteotti, 32 – 00044 Frascati (RM) entro e non oltre il 13 Maggio 2019. Le opere dovranno essere accompagnate da una lettera su cui sono chiaramente indicati: nome- cognome- indirizzo- recapito telefonico dell’autore. Le opere inviate non saranno in alcun modo. Il vincitore è tenuto a presenziare alla cerimonia di premiazione e a ritirare personalmente il premio.





Le opere saranno giudicate da una Giuria insindacabile così composta:

ARNALDO COLASANTI (Presidente)

MASSIMO DONÀ

LUCA TADDIO



La Giuria dichiarerà un vincitore assoluto a cui verrà riconosciuta una prestigiosa opera grafica di Toti Scialoja , in collaborazione con la Fondazione Toti Scialoja. La giuria, secondo particolari motivazioni, ha la possibilità di eleggere il vincitore anche per via di chiamata diretta.



Cerimonia di Premiazione

Lunedì 3 Giugno 2019 alle ore 19,00

Villa Falconieri, Viale Borromini n.5, Frascati



Albo d’oro

2009 – Quirino Principe

2010 – Stefano Poggi, Davide Grossi (premio migliore esordiente), Jean Luc Nancy (premio speciale)

2011 – Umberto Curi, Lucrezia Ercoli (premio migliore esordiente), Massimo Frana (premio pari opportunità)

2012 – Giulio Giorello, Maria Filomena Anzalone (premio migliore esordiente)

2013 – Giuseppe Cacciatore, Alessandro Di Chiara (premio speciale), Federico Nicolaci (premio migliore esordiente)

2014 – Paolo D’Angelo, Marcello Barison (premio migliore esordiente)

2015 – Roberto Esposito, Leonardo Caffo (premio migliore esordiente)

2016 - Giacomo Marramao, Marco Bruni (premio migliore esordiente)

2017 – Giovanni Boniolo, Gabriele Giacomini (premio migliore esordiente)

2018 – Maurizio Ferraris, Pedro Manuel Bortoluzzi (premio migliore esordiente)

