McFIT ha consolidato la sua leadership nel settore del fitness in Italia. Con 38 centri nel Paese, propone un fitness inclusivo e accessibile, garantendo un benessere sociale, oltre che fisico, e offrendo prezzi competitivi.



La leadership di McFIT nel settore del fitness

Diventata una delle catene di fitness più importanti a livello internazionale, McFIT è stata fondata in Germania nel 1997 e il brand è proprietà della holding tedesca RSG Group. Nel 2014, è stata inaugurata la prima palestra italiana della catena, con sede a Verona e, in dieci anni, sotto la guida di Samuele Frosio, l’azienda ha rafforzato il suo ruolo nel mercato del fitness del Paese, grazie a un’offerta di servizi a prezzi competitivi e alla promozione di uno stile di vita sano e attivo. Ad oggi, McFIT possiede 38 centri di fitness in Italia, in collaborazione con altri marchi come John Reed Fitness (2 sedi) e Gold’s Gym (2 sedi). Il marchio si avvale di più di 300 dipendenti diretti sul territorio nazionale, collaborando con 170 istruttori freelance e vantando oltre 165.000 abbonati e un fatturato che supera i 50 milioni di euro: dati che confermano la sua leadership nel settore. In aggiunta, McFIT ha lo sguardo rivolto al futuro: è attiva, infatti, nella formazione di giovani professionisti, garantendo prospettive professionali in un ambito multinazionale e dinamico.



McFIT: inclusione e solidarietà

McFIT si è prefissata l’obiettivo di portare avanti il fitness inclusivo e accessibile a tutti, avendo come punto di riferimento il benessere fisico e sociale delle persone. Difatti, le strutture di fitness sono pensate per restituire un’esperienza di allenamento nuova e di qualità, promuovendo allo stesso tempo una cultura sportiva inclusiva e sostenibile. L’azienda può vantare numerose collaborazioni con figure di primo piano nel mondo dello sport, che ne hanno consolidato l’immagine riflettendo valori legati al benessere e a una prestazione eccellente. Christian Vieri, Alessandro Costacurta, Marco Materazzi e campioni olimpici come Gianmarco Tamberi e Irma Testa sono solo alcuni degli sportivi ad aver collaborato. Negli anni della pandemia da COVID-19, l’azienda è riuscita ad adattarsi, installando 22 tensostrutture per permettere ai clienti di allenarsi all’aperto nei suoi centri e, alcune di queste, sono state mantenute in seguito. McFIT è impegnata anche dal punto di vista sociale, supportando campagne di beneficenza come “Pink is Good” della Fondazione Umberto Veronesi, che ha offerto screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno.