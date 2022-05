Sostenere le fatiche delle coppie...

LʼINTERVENTO

'Amoris laetitia' indica che è urgente passare da una morale dei casi (lecito o illecito) a una morale del discernimento Brambilla: sogniamo una comunità e una pastorale che siano capaci di accompagnare le coppie in modo cordiale Costruiamo insieme una rete dei legami buoni, coltivando le promesse verso i grandi traguardi, ma a piccoli passi.

'Amoris laetitia. Un amore concreto' (Queriniana), il nuovo volume del vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla (di cui in questa pagina pubblichiamo uno stralcio), è nato da un itinerario di formazione voluto dall’arcivescovo-prelato di Loreto, Fabio Dal Cin che, com’è noto, sta promuovendo la trasformazione del Santuario della Santa Casa in luogo di protezione e fonte di irradiazione per le famiglie. Da quella settimana di formazione dello scorso anno, deriva questo testo che, ancora una volta, si interroga sulla novità di Amoris laetitia rispetto al magistero tradizionale. A parere di Brambilla, il documento di papa Francesco sulla famiglia getta uno sguardo nuovo sulla vita di coppia e della famiglia, introduce uno stile, un linguaggio e un’attenzione particolare all’esistenza concreta delle famiglie, alla fenomenologia della coppia e alla storia della trasmissione fra le generazioni. Il dibattito suscitato dall’Esortazione papale, osserva ancora il vescovo teologo, non tiene sufficientemente conto che ogni atto di magistero è una ripartenza dall’inizio, per fare un ulteriore passo in avanti: non è la prima volta e non sarà neppure l’ultima. Il libro, in cinque percorsi pastorali di introduzione al matrimonio cristiano, spiega che, come un dono, Vangelo e vita della coppia possono rinascere, e rinascere insieme. (avvenire)

Libro:

Amoris laetitia, un amore concreto

di Franco Giulio Brambilla (Autore)

Queriniana, 2022

Descrizione

Questo breve commento ad Amoris lætitia è nato per rispondere a una semplice domanda: che cosa porta di nuovo l'esortazione di papa Francesco, rispetto ai motivi di continuità con il magistero tradizionale della chiesa? La risposta è facile a dirsi, ma non a mostrarsi in atto: Amoris lætitia ha uno sguardo sulla vita di coppia e della famiglia che introduce uno stile, un linguaggio e un'attenzione particolare alla vita concreta delle famiglie, alla fenomenologia e alla storia della coppia e del rapporto tra le generazioni. Il dibattito che l'esortazione del papa ha suscitato non tiene sufficientemente conto che ogni atto di magistero è una ripartenza dell'inizio, per fare un ulteriore passo in avanti. Si tratta di andare alla sorgente, per rispondere al tempo presente. Non è la prima volta e non sarà neppure l'ultima. È l'atto della traditio tradens, che non trasmette solo dottrina e morale, ma cerca di interrogarle sempre da capo, ritornando alla freschezza della sorgente e al gesto di mettere il lievito del vangelo nella pasta del vissuto umano. In un tempo in cui la famiglia è la grande malata, ci è dato di sperimentare che dono del vangelo e vita della coppia possono rinascere, e rinascere insieme. Un cammino di discernimento ispirato con sapienza ed equilibrio da un pastore fra i più autorevoli e seguiti a livello nazionale.

«Uomo e donna? Più grandi del loro agire negativo La misericordia apre alla speranza di una vita rinnovata»

(La feltrinelli)