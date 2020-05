Il Principe saudita Mohammed Bin Salman vicino alla chiusura per l'acquisto del Newcastle, club inglese di Premier League, per 300 milioni di euro.

Il futuro proprietario, non accolto bene dagli altri club per i suoi crimini passati, vorrebbe Allegri o Pochettino in panchina.

Altri nomi favolosi sul mercato per primeggiare da subito con Manchester City e Liverpool.