Il G.A.L. “Tirreno Eolie” ha una nuova guida: al presidente uscente il Sindaco di Milazzo Pippo Midili, giunto alla scadenza del mandato triennale, è subentrato il farmacista Mario Sfameni, rappresentante dei privati facenti parte del Gruppo di Azione Locale, che riunisce Milazzo, l’arcipelago eoliano e il comprensorio tirrenico. L’elezione è avvenuta a conclusione della riunione del Consiglio di Amministrazione svoltosi a Palazzo dell’Aquila, alla quale hanno partecipato però solo cinque Consiglieri, poiché gli altri avevano chiesto un rinvio.

Alla fine però, alla luce anche delle scadenze incombenti, si è deciso di non lasciare l’organismo privo di guida e così all’unanimità sono stati eletti Sfameni e come vicepresidente Davide Starvaggi, assicuratore e segretario della Pro Loco “Isole Eolie”.