Augusto De Luca, genialità al Cimitero delle Fontanelle

Nel video qui sotto possiamo gustare la performance di Augusto De Luca, uno straordinario artista che con semplicità e disinvoltura si aggira in questo luogo surreale scattando foto di grande perfezione compositiva…

Il Cimitero delle Fontanelle è un ex ossario grande più di 3000 metri quadri e contiene i resti di circa 40.000 individui vittime della grande peste del 1656 e del colera del 1836, ma si dice che sotto il calpestio ci siano ancora ossa per 4 metri di profondità. Si trova a Napoli nel quartiere Sanità, posto pieno di storia e tradizione. In questo cimitero si svolgeva il rito delle “anime pezzentelle”; i napoletani adottavano e curavano un determinato cranio di un’anima abbandonata (chiamata appunto capuzzella) in cambio di protezione. Tutti gli angoli e i corridoi del Cimitero delle Fontanelle sono ricchi di storia, aneddoti, leggende e curiosità che il custode o chi abita nelle vicinanze può raccontare.

“Mi sento navigatore, o meglio, esploratore dell'immenso universo dell'arte. L'artista è uno scopritore, cerca le chiavi per aprire la porta delle emozioni e delle sensazioni. L' arte è il luogo dove razionalità, fantasia, verità e finzione si sposano creando una miscela esplosiva” Augusto De Luca è un famoso fotografo e performer italiano. Ha ritratto molti personaggi celebri: Renato Carosone, Rick Wakeman, Carla Fracci, Hermann Nitsch, Pupella Maggio, Giorgio Napolitano. E' diventato fotografo professionista nella metà degli anni '70.

Si è dedicato alla fotografia tradizionale e alla sperimentazione utilizzando diversi materiali fotografici. Ha esposto in moltissime gallerie e musei, è conosciuto a livello internazionale e ha realizzato immagini pubblicitarie, copertine di dischi e libri fotografici. Le sue fotografie compaiono in collezioni pubbliche e private come quelle della International Polaroid Collection (USA), della Biblioteca Nazionale di Parigi, dell'Archivio Fotografico Comunale di Roma, della Galleria Nazionale delle Arti Estetiche della Cina (Pechino), del Museo de la Photographie di Charleroi (Belgio).