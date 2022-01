“Hold me Tighter” è il primo brano prodotto da DJ Fala (Christian Falavigna), singolo che vede la collaborazione con la talentuosa cantante milanese Sofia Fragile, figlia del noto hitmaker Nicolò Fragile.

La canzone (oltre 100mila visual su youtube), già disponibile in tutti gli store digitali, vede la melodia ed il beat composte dal DJ reggiano e rielaborate dal famoso producer di fama internazionale. Il testo è semplice, composto da 11 parole che si ripetono durante le strofe (Hold me Tighter / Forever more / All I got to do is).

Christian: “All’inizio ero un po’ titubante ad intraprendere questa esperienza, perché non sapevo cosa aspettarmi ma, anche grazie al sostegno dei miei genitori, ho capito che devo approcciarmi in modo positivo ed in totale serenità, per vivere ogni momento di questa nuova avventura. Sicuramente l’obiettivo primario che mi pongo è quello di farmi conoscere sotto questa nuova veste, di far conoscere la mia musica coltivando una passione che ho sempre avuto e che sarebbe bello poter portare avanti il più possibile.”

Biografia

Christian Falavigna, in arte DJ Fala, nasce il 22 novembre 2000 a Guastalla (RE). Da bambino si avvicina alla musica frequentando corsi di chitarra acustica ed elettrica nella scuola di musica del paese di residenza fino al 2014.

Nel 2012 si avvicina al mondo della street dance, frequentando corsi di danza hip hop e break dance, privilegiando però la prima disciplina.

Si avvicina al mondo della musica dance nel 2016 grazie alla radiovisione di una nota radio nazionale. Dopo soli tre anni, grazie alle influenze di un suo amico, decide di intraprendere un’avventura nel mondo del djing, introducendovisi mentre porta avanti gli studi delle scuole superiori.

Per approfondire le sue abilità in questo campo, nell’estate 2019 decide di iscriversi a corsi dj di una scuola di musica che porta avanti tutt’ora. Le sue principali influenze sono David Guetta, Bob Sinclar, Avicii, Calvin Harris, Purple Disco Machine, Gigi D’Agostino.

L’occasione di produrre la sua musica nasce da un’idea del padre che ha lo scopo di incoraggiare il figlio e farsi conoscere ed arriva a conoscere di uno dei più celebri hitmaker d’Italia che lo aiuta a mettere in campo tutte le sue abilità e ad esprimere tutto se stesso.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sqOgx2PuJUM