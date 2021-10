Notte movimentata quella vissuta sulla nostra penisola dove piogge torrenziali, frane, esondazioni e forte vento hanno creato e tutt'ora continuano, gravi danni sulla nostra Regione. Centinaia le chiamate di soccorso e unità di volontari della protezione civile impegnate su svariate situazioni di emergenza.

A Scordia la situazione più critica dove ieri sera è stata duramente colpita dal nubifragio. Un metro di fango, detriti, auto travolte, dispersi e gente intrappolata nelle proprie auto a causa della furia dell'acqua.

Volontari partiti da Catania dell Ass. Le Aquile in richiesta di soccorso hanno tratto in salvo nella strada tra Catania e Scordia diverse persone, 15 turisti anziani tratti in salvo dal l'esondazione del torrente e portati in zona sicura e altri automobilisti rimasti sepolti dalla quantità d'acqua riversata sulla strada dal torrente. Tutte le persone sono state scortate dai volontari dopo il loro intervento a Catania dove per loro è stato predisposto un ricovero notturno.

Tra gli interventi effettuati dalla stessa unità di volontari va segnalato nella zona di Misterbianco il recupero di un ragazzo diversamente abile intrappolato sotto più di un metro d'acqua dalla sua vettura. Il ragazzo dove essersi ritrovato immerso è uscito fuori dalla propria vettura trovando riparo su bordo strada. I volontari hanno recuperato il malcapitato e con esperienza trasportato in salvo.

Il mal tempo continua e per le prossime ore si prevede un quadro generale simile.