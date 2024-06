Dopo tre anni di dialogo in video, oggi la delegazione cinese dello Stato di Huangshan è stata in visita ufficiale a Milazzo incontrando il Sindaco Pippo Midili per sottoscrivere quel Patto di amicizia, che era stato firmato a distanza nel novembre del 2021.

Si tratta di un gemellaggio nato nel segno dell’arte, dopo che il pittore Lorenzo Chinnici, noto nel panorama dell’arte contemporanea, ha inviato cinque quadri alle istituzioni cinesi quale atto di ringraziamento per il dono, che quel Governo ha fatto alla provincia di Messina ed in particolare a Merì sua città natale, di oltre 50 mila mascherine.

Uno di quei quadri, raffigurante la cittadella fortificata di Milazzo, è stato consegnato al Municipio di Huangshan. Nasce la curiosità dei politici locali, che chiedono al maestro Chinnici informazioni dettagliate su quella “rocca” e sulla città di Milazzo.

È un interesse crescente, che Chinnici racconta all’amico Franco Russo, attuale esperto del Sindaco, che matura l’idea di avviare una collaborazione istituzionale con questa città attratta dalla bellezza di Milazzo. Partono le interlocuzioni sino a quando si è giunti al patto d’amicizia e alla visita ufficiale con la delegazione di nove persone guidata dal Segretario del Ministero di Huangshan Ling Yun, ricevuta a Palazzo dell’Aquila dal Sindaco Midili, dall’Assessore alla Cultura Lydia Russo e dallo stesso esperto Franco Russo.

«Orgogliosi di firmare questo memorandum – ha detto il primo cittadino mamertino – e di accogliere la delegazione. Quella odierna sarà una visita breve, che comunque permetterà ai graditi ospiti di iniziare a conoscere la nostra città, ma sono certo che avremo nuovamente l’onore di ricevere i rappresentanti dello Stato cinese per far conoscere direttamente la nostra storia, le nostre bellezze architettoniche e i nostri beni culturali, oltre chiaramente al buon cibo ed alla tradizione culinaria di Milazzo».

Dopo lo scambio dei doni, l’intervento di Ling Yun, che ha ringraziato per l’accoglienza la municipalità mamertina auspicando che la visita possa essere ricambiata e dicendosi certa che questo Patto di Amicizia rappresenterà un utile strumento per rafforzare gli scambi in ambito commerciale e la cooperazione nei progetti del settore dello sviluppo ambientale e del turismo sostenibile.