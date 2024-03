Il Direttore Generale dell'Ente Bilaterale per la Cooperazione Istituzionale e Sociale "FEDITALIASERVIZI", in occasione dell'inizio del Ramadan intende esprimere la propria vicinanza personale ai fratelli ed alle sorelle di fede islamica, auspicando che il questo periodo sacrificale di adorazione, possa far risplendere nel cuore di tutti la Pace e la Consapevolezza, aggiungendo: "May Allah accept your prayers and good deeds during Ramadan" prima di concludere il proprio messaggio per Happy Ramadan Kareen.