Al 48' assist di Shaqiri e gol di Noah Okafor: 1-0. Il 2-0 arriva al 57' con Ruben Vargas che finalizza un assist Gavranovic. Il 3-0 lo segna Cedric Itten al 72'. Il gol del definitivo 4-0 al 91' è di Remo Freuler.

Non avendo di che parlare della partita tra Irlanda del Nord e Italia, finita 0-0, tanto valeva elencare i gol con cui la Svizzera ha battuto la Bulgaria, qualificandosi direttamente per il mondiale in Qatar del 2022... a danno dell'Italia che a marzo dovrà cercare la qualificazione nei playoff in un mini torneo che vedrà impegnate 12 squadre.

Mancini come Ventura? È probabile.

A Windsor Park, i campioni d'Europa non sono andati oltre lo 0-0 contro la squadra di Baraclough e hanno chiuso al secondo posto il Gruppo C, visto il successo della Svizzera sulla Bulgaria.

La Svizzera va al Mondiale, l’Italia ai play off. A fine marzo serviranno due vittorie per poter volare tra un anno in Qatar.

Queste le parole di Roberto Mancini ai microfoni di Raisport: "​Ai ragazzi ho detto che oramai non possiamo a fare nulla. Ora abbiamo le partite a marzo, ci prepareremo bene. Questo è un momento così dove facciamo fatica. Abbiamo avuto un'occasione nel primo tempo, queste sono partite da sbloccare subito per giocare più tranquilli. Peccato perché la qualificazione andava chiuso prima di questa partita. Dobbiamo solo ritrovare quello che ci ha contraddistinto anche fino ad oggi. Il gruppo era stato tenuto in controllo, ora recuperiamo le forze. La partita con la Bulgaria è stata la prima di settembre con due partite di campionato. I due rigori con la Svizzera che sarebbero potute finire a favore nostro. Sono fiducioso per i playoff".

Queste, invece, le parole di Mancini in conferenza stampa:

"A oggi penso che lavoreremo con questo gruppo in vista di marzo. Continuo a credere che siamo una grande squadra, abbiamo buttato via un gruppo che avevano chiuso. Avevamo il rigore al 90’ con la Svizzera, segni, vinci, fai un punto qui e siamo qualificati. Dobbiamo giocare due partite, i ragazzi continuano a essere molto bravi, se ritrovano la tranquillità per marzo…Oggi abbiamo giocato bene, loro si sono messi tutti dietro ed è stato difficile, nel secondo tempo con la Svizzera che ha segnato ci metteva pressione, a marzo saranno due partite differenti, aperte, saranno da dentro o fuori, troveremo squadre che giocheranno e credo avremo sicuramente molte possibilità. Io penso che noi andremo al Mondiale, adesso possiamo pensare solo a questo. Ci saranno due partite da giocare, vedremo di fare le cose per bene e ci riusciremo. Gli infortunati? Questo è un problema che hanno tutti, tutti noi siamo da tempo nel calcio per capire che a volte le cose non vanno. Fortunatamente abbiamo ancora una possibilità e proveremo a sfruttarla. Playoff? Il nuovo è più complicato rispetto alla formula vecchia, perché devi vincere due partite".