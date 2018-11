UMIDIGI S3 Pro sarà uno dei primi smartphone con fotocamera da 48 MP. E avrà anche una batteria da 5150 mAh!

Per un po' di anni i produttori di smartphone sono stati in competizione per aggiungere una fotocamera con più megapixel possibili. Negli ultimi tempi, questa gara si è trasformata in chi riesca ad inserire il maggior numero di fotocamere. Ma non è così per l'UMIDIGI S3 Pro che vuole spiazzare tutti utilizzando una fotocamera da 48 MP.

Il sensore utilizzato sarà il Sony IMX586 che potrà garantire ottimi scatti in ogni condizione di luce.

Ma questo smartphone oltre ad avere una fotocamera con tanti megapixel avrà anche una batteria davvero capiente da ben 5150 mAh.

Ma quali sarebbero i vantaggi di un sensore da 48 MP? Sicuramente ne guadagnerà la qualità degli scatti, soprattutto quelli fatti in condizioni di scarsa luminosità, la cui risoluzione finirà per essere più bassa (12 MP), ma che guadagneranno in qualità, grazie ad una sensibile riduzione del "rumore" di fondo.