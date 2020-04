Johnny Depp da pochi giorni ha aperto un proprio account social utilizzando la piattaforma Instagram.

Non è da escludere che la decisione non sia collegata al periodo di isolamento che anche chi vive negli Stati Uniti è costretto a seguire... a causa della noia, non sapendo che fare e dovendo non far dimenticare ai suoi fans la propria esistenza, un attore è disposto a tutto.

Così, dalle tenebre della sua "grotta", Johnny Depp ci parla della causa con l’ex moglie Amber Heard e di come affrontare il periodo di isolamento...