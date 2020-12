La notizia delle ultime ore è che la lotteria degli scontrini sarà posticipata con partenza, probabilmente, a febbraio.

Comunque sia, per potervi partecipare è necessario registrarsi al sito ufficiale e scaricare quello che diventerà il proprio codice personale.

Il codice lotteria è un codice (alfanumerico) a barre, generato a partire dal codice fiscale. È indispensabile averlo a disposizione sempre e mostralo ogni volta che vengono effettuati degli acquisti!

Andare sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it

Inserire il codice fiscale e il codice di sicurezza.

Generare il codice lotteria.

Stampare il codice lotteria o memorizzalo sul tuo dispositivo mobile.

In questo modo, ogni euro di un acquisto si trasformerà in un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.