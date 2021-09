Dopo il successo assoluto dello scorso anno, celebrato da decine di articoli su testate di riferimento in tutta Italia, centinaia di post sui social e un divertente servizio in onda su Propaganda Live (La7), La Locanda dei Giurati, ristorante italiano con brace situato nel centro di Como (via Giulini 16, 0314310051, www.locandadeigiurati.com) rinnova la sua sfida culinaria: chi, tra martedì 28 settembre e domenica 24 ottobre 2021 mangia più arrosticini, vince un buono del valore di 100 €. Un buono tutto da gustare alla Locanda. E soprattutto, si regala un'altra bella serata di relax in famiglia o con gli amici.

Gli arrosticini della Locanda sono cotti alla brace a 400 - 450 gradi su carbone che arriva dall'Uruguay. E come vuole la tradizione, sono di carne ovina, più precisamente di agnello... Ovviamente arrivano direttamente dall'Abruzzo. E poi si sa, un arrosticino tira l'altro. Questa specialità, simbolo dello street food abruzzese, può tranquillamente giocarsela, come gusto e piacevolezza, con la piadina romagnola, l'hamburger, l'hot dog e pure, perché no, con la pizza. Il successo social della 'gara' de La Locanda dei Giurati lo dimostra. E lo dimostra soprattutto il fatto che questo sfizioso piatto alla Locanda, un ristorante con brace situato a Como e non tra il Gran Sasso e la Majella, è nel menu tutto l'anno, non solo in occasione di iniziative come questa.

Le regole della 'gara' della Locanda dei Giurati di Como sono semplici: nessuna quota di iscrizione e nessun tempo limite, perché ogni arrosticino va gustato con calma. Inoltre, può partecipare anche un solo commensale, mentre gli altri optano per altre specialità. Nel 2021, giustamente, si riparte da zero e chiunque potrà come divertirsi a postare sui social il proprio piatto, pieno o vuoto, senza guardare troppo alla 'competizione'.



Cos'è La Locanda dei Giurati

La Locanda dei Giurati, a Como (via Giulini 16, 0314310051, www.locandadeigiurati.com), è un ristorante di cucina italiana con brace. Tra i piatti nel menu mentre scriviamo, ecco Cube roll Black Angus, filetto danese, T-bone o Costata di Scottona Galiziana, Tomahawak Simmenthal Sakura Yoza, Costata di Marango (...). La Locanda dei Giurati è un vero paradiso per chi ama la carne alla griglia. Scelta anche da chi cerca sapori autentici lariani e valtellinesi, il locale ha una cantina che conta più di 200 vini provenienti da tutta Italia. A far da cornice a piatti sempre gustosi, una location intima e curata, perfetta per una cena con gli amici o in famiglia. Quando il tempo lo permette, si può anche scegliere il nuovo dehor.



