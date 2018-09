NoiPA, le date di esigibilità dello stipendio di Ottobre

Ecco di seguito il Calendario delle emissioni relative alla rata di Ottobre del cedolino NoiPA.

Si inizierà come di consueto giovedì 18 ottobre con l’emissione speciale riguardante i compensi del personale Miur e del personale volontario dei Vigili del Fuoco;

martedì 23 ottobre, invece, sarà la volta dell’accreditamento (esigibilità) degli stipendi;

venerdì 26 ottobre, infine, riguarderà l’esigibilità del personale supplente breve e saltuario della scuola e dei Vigili del Fuoco.

Rispetto al mese in corso (Settembre), le date di esigibilità del prossimo mese di Ottobre non coincideranno con giorni festivi o con weekend; per tale ragione, le date previste sul calendario ufficiale NoiPA saranno quindi rispettate.

La funzionalità Self Service permetterà a molti assistiti di poter visualizzare con largo anticipo l’importo del cedolino, rispetto alla sua pubblicazione (che ricordiamo coincide, il più delle volte, a 8 giorni prima dell’accreditamento).