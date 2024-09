Questo governo, che ha preso i voti degli italiani promettendo loro una riforma del sistema previdenziale più ‘umana’, rischia di far rimpiangere la famigerata legge Fornero.

La possibilità di uscire dal lavoro con 42 anni e 10 mesi di contributi potrebbe, infatti, richiedere tempi più lunghi: l’ipotesi è allo studio in vista della manovra finanziaria di fine anno che, per far quadrare i conti, passa attraverso l’estensione della ‘finestra mobile’, ovvero il tempo d’attesa tra la maturazione del diritto alla pensione e il momento in cui si può effettivamente riscuotere l’assegno.

In particolare si starebbe esaminando la possibilità di introdurre un allungamento delle finestre per l’accesso alla pensione e solo sulla base dei contributi versati.

Oggi ci si accede con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, e la finestra mobile è di tre mesi: l’ipotesi, per l’anno prossimo, è di allungarla a 6-7 mesi. Con il risultato che l’uscita dal lavoro scatterebbe dopo 43 anni e 4 mesi per gli uomini e 42 anni e 4 mesi per le donne, o addirittura 43 anni e 5 mesi in caso di allungamento a 7 mesi e con l’imposizione del ricalcolo contributivo che per molti, che hanno iniziato a lavorare prima della riforma Dini del ’95, significherebbe una notevole riduzione a regime dell’assegno.

Insomma, i soldi che i lavoratori hanno versato nelle casse dell’Inps per la loro futura pensione – ma a questo punto una troppo assai futuribile pensione – se li sono mangiati e adesso chi deve pagare il conto non sono i pensionati di ieri e dell’altro ieri che sono andati in pensione con tutti vantaggi che vanno dall’età pensionabile (18 anni 6 mesi e un giorno) all’assegno previdenziale ( calcolato con il retributivo puro), ma i pensionandi di domani.

Insomma, siamo alle solite.

I soldi non ci sono e a pagare sono sempre i ‘soliti fessi’ che per pagare i debiti di politiche scellerate saranno costretti non solo a lavorare fino a 70 anni, ma ad essere liquidati pure con un assegno previdenziale calcolato col contributivo puro, alias, cornuti e mazziati!