Attraverso un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture e la rigenerazione urbana, il Comune di Catania ha firmato un Protocollo d’Intesa con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e FS Sistemi Urbani, di cui Umberto Lebruto è Amministratore Delegato. L’accordo mira a potenziare le infrastrutture e a rigenerare le aree dismesse o in fase di dismissione di proprietà del Gruppo FS nella città siciliana.



Protocollo d’Intesa firmato con la partecipazione di Umberto Lebruto

La firma del protocollo è avvenuta alla presenza di figure chiave, tra cui Enrico Trantino, Sindaco di Catania, Dario Lo Bosco, Presidente di RFI, Umberto Lebruto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani, Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS, e Paolo La Greca, Vicesindaco con deleghe all’Urbanistica, Mobilità e Rapporti con l’Università. La firma del Protocollo d’Intesa con il Comune di Catania, ha fatto sapere l’Amministratore Delegato del Gruppo FS, rappresenta un esempio significativo di come Ferrovie dello Stato Italiane sia impegnata a progettare e realizzare opere infrastrutturali integrate, condivise con i territori e capaci di generare valore e benefici per la comunità. La recente intesa segna l’inizio di un percorso mirato a fornire ai cittadini servizi di mobilità connessi e intermodali, oltre a riqualificare spazi urbani attualmente non utilizzati, rendendoli attrattivi e trasformandoli in centri di servizi e funzioni utili. Il Sindaco di Catania ha spiegato che la realizzazione delle opere ferroviarie permetterà alla città di usufruire di corridoi di mobilità su ferro a livello regionale, nazionale e internazionale, facilitando così la connessione della Sicilia con il continente europeo. Tali interventi restituiranno a Catania il rapporto con il mare, che era stato negato per oltre 160 anni da una cintura ferroviaria, ostacolando il benessere collettivo dei cittadini dell’area metropolitana etnea.



Umberto Lebruto: interventi integrati per la rigenerazione delle aree urbane

Il protocollo si pone come un catalizzatore per una serie di interventi che mirano non solo al miglioramento delle infrastrutture di trasporto, ma anche alla rigenerazione urbana delle aree dismesse. L’obiettivo è creare un sistema di mobilità integrato e intermodale che faciliti gli spostamenti e migliori la qualità della vita dei cittadini. La trasformazione delle aree dismesse in centri di servizi e funzioni utili rappresenta inoltre un’opportunità per rivitalizzare il tessuto urbano, creando nuovi spazi pubblici e privati che favoriranno l’attrattività e lo sviluppo economico della città. L’accordo prevede l’istituzione di una Cabina di Regia e di un Tavolo Tecnico, con l’obiettivo di delineare e sviluppare una strategia coerente per gli interventi previsti. Il Comune di Catania, Gruppo FS, RFI e FS Sistemi Urbani, la società guidata da Umberto Lebruto collaboreranno per promuovere interventi di efficientamento del sistema dei trasporti ferroviari e stradali, migliorando l’integrazione modale e ricucendo gli spazi urbani della città. Tra le aree di intervento rientrano gli ex scali merci e le ex officine ferroviarie, con l’intento di inserirvi nuovi servizi pubblici e privati che possano potenziare l’attrattività complessiva delle zone coinvolte.