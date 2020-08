Il 1 settembre riapre ufficialmente il Calciomercato e la Serie A si prepara ad una nuova stagione sportiva. Master Group Sport e Adise, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, organizzano presso il Grand Hotel di Rimini una eccezionale serata-evento di apertura della sessione estiva di trattative, inaugurando COLPI DA MAESTRO: 70 anni di storia del Calciomercato (1950-2020); una mostra inedita, ideata e prodotta da Master Group Sport.

Il calcio non è solo storia di partite e di risultati, ma anche narrazione dei grandi colpi di mercato, dei clamorosi trasferimenti, delle estati a inseguire le stelle. La mostra COLPI DA MAESTRO, curata da Matteo Marani, ripercorre i più grandi affari della Serie A del Dopoguerra, incrociandoli con la storia sociale e politica dell’Italia.

Le immagini e le biografie dei campioni offrono un viaggio unico nella memoria, con le emozioni suscitate da un’eccezionale esperienza percettiva e interattiva fatta di immagini, suoni e di voci indimenticabili. Fotografie d'archivio, interviste inedite ai protagonisti che hanno fatto la storia del Calciomercato e una narrazione artistica di questo fenomeno con una soundwalk olofonica tutta da scoprire, realizzata da Lorenzo Bianchi Hoesch artista e compositore accreditato a livello internazionale.

Master Group Sport, con la collaborazione di Matteo Marani, ha creato un’esperienza unica in cui il fenomeno economico e sportivo del calciomercato diventa un racconto storico, sociale e di costume.

L'evento serale sarà aperto alla stampa e sarà introdotto da un talk show che coinvolgerà alcuni protagonisti storici del calciomercato; a seguire sarà possibile visitare la mostra in anteprima per la stampa. Non saranno previsti spazi dedicati alle società per la campagna di trasferimento dei giocatori. L'appuntamento per gli addetti ai lavori sarà per la tradizionale fase di chiusura del mercato, ad inizio ottobre, con l'evento di Campagna Trasferimento Giocatori 2020-21 presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro, sede ufficiale del Calciomercato.



PROCEDURE DI ACCREDITO

Sarà possibile accreditarsi come media inviando una richiesta su carta intestata della propria redazione a firma del Direttore Responsabile indirizzata alla mail ufficiostampa@mgsport.com da giovedì 13 agosto a giovedì 27 agosto 2020. Le richieste saranno valutate e seguiranno le modalità di ritiro accrediti e il programma completo dell'evento.