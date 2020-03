Pioggia di personaggi noti nelle direct del cantautore Simone Barotti. Dopo la giornalista di "Leggo" Ida di Grazia ieri è stato il turno di Paquito Catanzaro scrittore e attore Napoletano. L'autore di "8 e un quarto" e di "Centomila copie vendute" ha raccontato della sua iniziativa #iorestoacasaeleggo tramite il blog "Il lettore medio" dove alcuni autori hanno messo a disposizione la loro voce per leggere dei passi di alcuni libri su Youtube al fine di incentivare la lettura in questo momento di segregazione forzata e non solo.

Simone e Paquito scherzano e parlano di cultura confidando ai followers di essersi conosciuti a teatro nel 2014 quando entrambi erano impegnati sul palco in due spettacoli diversi. Poi, stringendosi virtualmente la mano, si impegnano a lavorare presto insieme. Non manca chiaramente l'appello congiunto a sottolineare l'importanza di restare a casa!

Quando gli artisti si "abbracciano" unendo le proprie forze e le proprie risorse anche solo per dare informazione ed intrattenimento, il risultato è sembre encomiabile. Chapeau!

G. Restuccia