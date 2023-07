Martedì 18 luglio 2023 Piazza Trento Trieste a Ferrara si accende di risate e spensieratezza grazie allo spettacolo comico di Giuseppe Giacobazzi and Friends. L'evento, parte del Ferrara Summer Festival, sul palco porta il comico romagnolo, originario di Alfonsine (Ravenna), porta sul palco anche Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi e Maria Pia Timo, colleghi e amici di Giacobazzi.

Giuseppe Giacobazzi non è solo uno dei comici più amati e acclamati in Italia grazie ad apparizioni in trasmissioni tv come Zelig. Attore teatrale e cinematografico, è pure autore di diversi libri. La sua carriera la inizia conduttore radiofonico nel 1985 e ancora oggi è in onda in FM. Il debutto su un vero palcoscenico avviene nel 1993 al Maurizio Costanzo Show. Il vero successo arriva poi nel 2005, con il debutto a Zelig Off, quando intrattiene il pubblico con storie e poesie surreali. Da allora la sua carriera è in continua ascesa e vede, tra le altre, la sua partecipazione a Don Matteo.

Con Giacobazzi sul palco il 18 luglio al Ferrara Summer Festival, una piazza splendida come Trento Trieste, c'è anche Duilio Pizzocchi, al suo fianco da sempre anche in radio, noto per le sue esilaranti imitazioni e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Ad affiancarli ci sono anche Andrea Vasumi e Maria Pia Timo. Vasumi, ha calcato i palcoscenici di tutta Italia, mentre la Timo è una versatile attrice e cabarettista.

Il Ferrara Summer Festival è una rassegna di eventi estivi che ogni anno riempie di cultura e spettacolo la città emiliana. Grazie alla presenza di artisti del calibro di Giacobazzi, Pizzocchi, Vasumi e Timo, la serata del 18 luglio promette di essere uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Insomma, per chi cerca un po' di svago e allegria in una calda serata estiva, lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi and Friends è l'evento da non perdere. Preparatevi a ridere e a divertirvi con uno dei migliori comici italiani e i suoi amici, per una serata indimenticabile a Ferrara.

In Piazza Trento Trieste, nel pieno centro di una città simbolo del Rinascimento italiano nel mondo, Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.

Un weekend o una pausa durante la settimana a Ferrara, una città meravigliosa, è sempre un'ottima idea. Se poi tutto questo succede d'estate e c'è la possibilità di vivere anche un concerto o uno show in Piazza Trento Trieste, in pieno centro città, grazie ad una rassegna decisamente eterogenea come Ferrara Summer Festival, il risultato sono momenti di puro relax tutti da vivere... e poi da ricordare.



Ferrara Summer Festival, cos'è

Ferrara Summer Festival è una manifestazione che punta a proporre Artisti ed Eventi presentando una Rassegna di Spettacoli Musicali, e non, nel periodo estivo all'interno del Centro Storico di Ferrara. La cornice rinascimentale della città di Ferrara crea la suggestione per vivere serate di spettacolo uniche. L'organizzazione del Ferrara Summer Festival porta la firma di Fabio Marzola, presidente dell'Associazione Musicale Butterfly ed il patrocinio di Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna.





