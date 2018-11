Berklee-College of Music arriva in Italia con il Tour Music Fest

Al Jailbreak di Roma, 3 giorni di musica, 30 ore di esibizioni e workshop e 172 artisti

aspettando la finale internazionale dell’European Music Contest dalle ore 10 alle ore 23, il 9, 10 e 11 novembre al Jailbreak, in Via Tiburtina 870 a Roma.

172 artisti da tutta Italia per 30 ore no-stop di musica, tra pop, rap, rock, trap, cantautorato, strumentale, elettronica e nuove sonorità… in compagnia dell'Università musicale con il maggior numero di Grammy ricevuti dai propri studenti, la Berklee - College of Music: questi sono i numeri della finale italiana del Tour Music Fest - European Music Contest che dal 9 all'11 novembre 2018 sarà al Jailbreak di Roma per selezionare i talenti che si esibiranno nella finale internazionale del 1 dicembre.

Un programma fitto in cui si alterneranno sul palco band, rapper, musicisti, Dj, cantautori e interpreti e che, insieme al lato artistico, vedrà un importante momento formativo proprio con la Berklee, l’università americana leader mondiale della didattica musicale.

La musica sarà assoluta protagonista con centinaia di Live Performance e sarà un modo per scoprire i sound, le voci e le parole che caratterizzano e differenziano musicalmente, in maniera meravigliosa, ogni parte d’Italia raccontata proprio dagli artisti emergenti, portatori sani di cultura e di verità sociale.

Non solo live: il Tour Music Fest non smentisce la sua mission e proporrà durante le semifinali le masterclass formative dei coach dei Music Camp, le full immersion che il TMF organizza da 11 anni al CET di Mogol.

Grande novità di questa edizione sarà la masterclass di Berklee - College Of Music, protagonista, da Venerdì a Domenica, con le lezioni dei suoi coach Steven Kowalczyk Santoro e Marek Dictah, che tratteranno argomenti che spazieranno dal Songwriting alla tecnica vocale, dall’improvvisazione alla creazione di un sound originale. Insomma, un’ottima occasione per gli artisti partecipanti e per il pubblico di entrare in contatto con una realtà musicale di dimensione mondiale.

Il Tour Music Fest, infatti, non è "solo" il contest musicale più grande d'Europa, ma si propone dal 2007 di responsabilizzare gli artisti e le band emergenti italiane ed europee, trasmettendo lo spirito di crescita artistica e musicale, con l'obiettivo di aggiungere valore artistico e culturale alla musica del futuro, insieme alla mission di sensibilizzare il pubblico all'ascolto di nuova musica proveniente da mercati diversi rispetto ai media nazionali governati da dinamiche commerciali.



Info: www.tourmusicfest.it